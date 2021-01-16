وسقط منتحلو صفة رجال الأمن ومقتحمو المتاجر.. جناة بقبضة "الأمن العام"

بينهم 5 مخالفين قاموا بجمع أموال مجهولة المصدر لتحويلها خارج المملكة

وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، اليوم، في مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت خلال الأيام الماضية في عدة مناطق على مستوى المملكة؛ مشيرًا إلى القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بالاعتداء على مقيم وسلب ما بحوزته.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية وواحد من البنجلاديشية، قاموا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية امتهنوا اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية وبضائع".

وأردف: "تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بسرقة مركبة أثناء توقفها أمام محل تجاري، وتم القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يقومون بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة".

وتابع: "تم القبض على أربعة مواطنين انتحلوا صفة "رجال أمن"، وقاموا بارتكاب جرائم سلب عمالة وافدة، وتم العثور بحوزتهم على 2050 ريالًا".

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