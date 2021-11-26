بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

العيادات الطبية التغذوية في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ1.771 مستفيدًا خلال أسبوع

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.



وراجع العيادات أمس 513 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 193 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 32 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 151 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 54 مريضًا، وراجع 15 مريضًا عيادتي الأسنان.



واستقبلت 60 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 45 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وأجريت 40 صورة أشعة لـ31 مريضًا، كما أعطي 43 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ23 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 9 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 433 وصفة طبية.



العيادات الطبية

من ناحية أخرى قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ1.771 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 نوفمبر 2021م.



وراجع عيادة الطوارئ 676 فردًا، وقسم الباطنية 173 مراجعًا، كما راجع عيادة الأطفال 73 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 23 فردًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 647 شخصًا، وجراحة وتضميد الإصابات 167 مستفيدًا، ولقسم الإحالة الطبية شخص واحد.



وفي مجال الخدمات المرافقة أجُري الفحص المخبري لـ394 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ1.449 مراجعًا، ولقسم الرعاية الصحية 694 شخصًا، فيما راجع قسم نقل الدم 12 شخصًا، وقسم التوليد 11 حالة.