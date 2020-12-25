"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 361903 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 352815 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6168 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2920 والحالات الحرجة 376 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 361903 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 352815 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6168 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2920 والحالات الحرجة 376 حالة.