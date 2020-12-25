"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 361903 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 352815 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6168 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2920 والحالات الحرجة 376 حالة.