"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم

قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة

أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

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26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 03:35 PM

قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة

"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم

نافل السبيعي

الرياض

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أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

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