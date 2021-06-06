الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

23 حالة منها واردة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 08:19 AM

23 حالة منها واردة من الخارج

الصين تسجّل 30 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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