"محافظ صامطة" يستقبل مدير المستشفى العام المكلف

وجّه بمضاعفة الجهد لتطوير وتقديم أفضل الخدمات

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، بمكتبه في المحافظة صباح أمس الأربعاء، مدير مستشفى صامطة العام الأخصائي يحيى حمد مهدي، بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، بتكليفه مديرًا لمستشفى صامطة العام.

ورحّب محافظ صامطة في بداية اللقاء، بمدير المستشفى العام، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، وموجهًا بمضاعفة الجهد لتطوير وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين من المواطنين والمقيمين، كما ناقش أثناء اللقاء أهم الخطط المستقبلية للمستشفى.

من جانبه عبّر مدير مستشفى صامطة العام عن سعادته بلقاء محافظ صامطة؛ مقدمًا له الشكر على ما استمع إليه من توجيهات، ومؤكدًا حرصه ومنسوبي المستشفى على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي المحافظة، وواعدًا بمواصلة مسيرة زملائه الذين سبقوه في إدارة المستشفى بعون الله وتوفيقه.