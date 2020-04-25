"كورونا" يصيب 655 هولندياً خلال يوم .. ويرفع حصيلة المرضى إلى 37.190

تسجيل 120 حالة وفاة جديدة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (السبت)، بواقع 655 إلى 37190، كما سجلت البلاد 120 حالة وفاة جديدة.

وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا في إفادته اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ 4409 حالات، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح؛ إذ لا يتم اختبار جميع الحالات المشتبه فيها.