منتخب تونس يواجه منتخب الأردن في نهائي كأس العرب للسيدات

حجز منتخب تونس مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس العرب للسيدات؛ وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الجزائر بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.



وسجلت للمنتخب التونسي كل من غادة عيادي وصابرين اللوزي، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق إيمان مروش ونعيمة بوهني.



وبعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح تفوق المنتخب التونسي بنتيجة 4-3.



وكان منتخب الأردن قد تأهل للمباراة النهائية، التي تُقام يوم الاثنين المقبل على ملعب "المقاولون العرب"؛ وذلك بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 5-2 خلال وقت سابق اليوم الجمعة.