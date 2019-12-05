الحمدان أفضل لاعب في نصف نهائي خليجي 24

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ24 لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان كأفضل لاعب في مباراة نصف نهائي البطولة والتي جمعت بين المنتخبين السعودي والقطري.

ويأتي اختيار الحمدان نظير المجهود الكبير الذي قدمه في المباراة حيث ساهم بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من اللقاء وهو ما دفع الأخضر لضرب موعد في المشهد الختامي مع نظيره البحريني الذي تغلب بدوره على المنتخب العراقي بركلات الجزاء الترجيحية (5-3).

خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 المنتخب السعودي الأخضر السعودي

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 10:28 PM

الحمدان أفضل لاعب في نصف نهائي خليجي 24

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ24 لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان كأفضل لاعب في مباراة نصف نهائي البطولة والتي جمعت بين المنتخبين السعودي والقطري.

ويأتي اختيار الحمدان نظير المجهود الكبير الذي قدمه في المباراة حيث ساهم بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من اللقاء وهو ما دفع الأخضر لضرب موعد في المشهد الختامي مع نظيره البحريني الذي تغلب بدوره على المنتخب العراقي بركلات الجزاء الترجيحية (5-3).

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خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 المنتخب السعودي الأخضر السعودي

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