الحرارة عند 60.. كيف تقلل استهلاك سخانك في الشتاء؟ إليك وصايا "لتبقى"

فيما تنصحك باستخدام "تأكد" ليساعدك على التحقق من سريان "علامة الجودة"

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، وصايا عدة من شأنها تقليل استهلاك طاقة السخان مع أجواء الشتاء الباردة، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية.

ومن بين الوصايا والتعليمات، ضرورة ضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وأيضاً إطفاؤه في حال كنت خارج المنزل فترة طويلة.

وقالت الحملة، إن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة، كما أوصت بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، وعند الشراء يوصى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.

ونصحت "#لتبقى" باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.