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تم إحضاره إلى "طوارئ مستشفى قيا العام" وخضع للفحوصات ثم كان القرار

طلقة مسمار تخترق فخذ باكستاني بالطائف..وتدخل عاجل يكتب نهاية سعيدة

تمكّن فريق طبي في مستشفى قيا العام، من إجراء عملية جراحية ناجحة، لمقيم باكستاني يبلغ من العمر 53 عامًا؛ جراء إصابته بطلقة "مسمار حديد"، تم إحضاره كحالة إسعافية لطوارئ المستشفى.

وتَبَيّن من خلال الفحوصات الطبية والأشعة، أن الطلقة اخترقت عضلة الفخذ الأيمن للمصاب، واستقرت داخل عظمة الفخذ؛ نتيجة تعامله الخاطئ مع أحد الأجهزة المستخدمة لتثبيت المسامير.

وبمعاينة الحالة من قِبَل الفريق الطبي بالمستشفى؛ تَقَرّر إخضاع المصاب لعملية جراحة عاجلة لاستخراج المسمار والسيطرة على ما تَسبب به من نزيف.

وأفاد المستشفى، بأنه تم إجراء عملية جراحية لاستخراج المسمار، قادها فريق بقيادة استشاري الجراحة الدكتور مكاوي، وبمساعدة أخصائي العظام، وتم استخراج المسمار من عضمة الفخذ دون أي مضاعفات؛ فيما تم تنويم المريض تحت الملاحظة.