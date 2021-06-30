





0

في حالة تتواصل حتى 8 مساءً وتشمل العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة

412

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.