بدايتها اليوم.. خريطة أمطار الـ 36 ساعة قادمة يرسمها الحصيني

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على غرب المملكة وشمالها

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال"36" ساعة قادمة -بإذن الله- من اليوم الأحد3/15هـ، إلى صباح الإثنين، على أجزاءٍ من تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من مصر وشرق المتوسط واليمن والعراق.

وتابع: رياح على غرب المملكة وشمالها والأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 08:32 AM

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على غرب المملكة وشمالها

بدايتها اليوم.. خريطة أمطار الـ 36 ساعة قادمة يرسمها الحصيني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال"36" ساعة قادمة -بإذن الله- من اليوم الأحد3/15هـ، إلى صباح الإثنين، على أجزاءٍ من تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من مصر وشرق المتوسط واليمن والعراق.

وتابع: رياح على غرب المملكة وشمالها والأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.

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