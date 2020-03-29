الهلال الأحمر يتيح طلب خدمة الإذن الإلكتروني للوصول للمنشآت الصحية خلال منع التجوُّل

عبر تطبيق "أسعفني".. وبالتنسيق مع الأمن العام

أتاحت هيئة الهلال الأحمر السعودي طلب خدمة الإذن للوصول إلى المنشآت الصحية من خلال تطبيق "أسعفني" خلال فترة منع التجوُّل.

الخدمة تأتي بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام.

‏وبالإمكان الحصول على التطبيق من خلال الرابط: ‪onelink.to/7wxfaq

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 08:21 PM

عبر تطبيق "أسعفني".. وبالتنسيق مع الأمن العام

الهلال الأحمر يتيح طلب خدمة الإذن الإلكتروني للوصول للمنشآت الصحية خلال منع التجوُّل

عبدالله البرقاوي

الرياض

5 10,112

أتاحت هيئة الهلال الأحمر السعودي طلب خدمة الإذن للوصول إلى المنشآت الصحية من خلال تطبيق "أسعفني" خلال فترة منع التجوُّل.

الخدمة تأتي بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام.

‏وبالإمكان الحصول على التطبيق من خلال الرابط: ‪onelink.to/7wxfaq

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