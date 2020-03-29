الهلال الأحمر يتيح طلب خدمة الإذن الإلكتروني للوصول للمنشآت الصحية خلال منع التجوُّل

أتاحت هيئة الهلال الأحمر السعودي طلب خدمة الإذن للوصول إلى المنشآت الصحية من خلال تطبيق "أسعفني" خلال فترة منع التجوُّل.
الخدمة تأتي بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام.
وبالإمكان الحصول على التطبيق من خلال الرابط: onelink.to/7wxfaq
عبر تطبيق "أسعفني".. وبالتنسيق مع الأمن العام
أتاحت هيئة الهلال الأحمر السعودي طلب خدمة الإذن للوصول إلى المنشآت الصحية من خلال تطبيق "أسعفني" خلال فترة منع التجوُّل.
الخدمة تأتي بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام.
وبالإمكان الحصول على التطبيق من خلال الرابط: onelink.to/7wxfaq