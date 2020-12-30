إجراء 3700312 فحصاً مخبرياً في مختبرات مستشفيات القنفذة

إجمالي الوحدات الدموية التي جمعت من المتبرعين بلغ 13531 وحدة

أجرت مختبرات "مستشفيات صحة القنفذة" خلال العام الحالي 2020م، عدد 3700312 فحصاً مخبرياً متنوعاً للمرضى، إضافةً إلى إجراء 4120 فحصاً مخبرياً لبرنامج الزواج الصحي.

وأوضحت "صحة القنفذة" أن إجمالي عدد الوحدات الدموية التي جمعت من المتبرعين بلغ 13531 وحدة دم ومشتقاته، كما تم تنفيذ عدد 86 حملة للتبرع بالدم.

مما يذكر أنه تم تأمين عربة تبرع بالدم متنقلة حديثة، وذلك للاستفادة منها في إقامة حملات التبرع بالدم الميدانية.

كما تم أخيراً تدشين العمل في المختبر الآلي في مستشفى القنفذة العام، ويتميز هذا المختبر بأنه يقوم بعمل جميع الفحوصات الأساسية والتخصصية بطريقة آلية بشكل كامل بدلاً من الطريقة اليدوية السابقة.

كما يتميز المختبر بالسرعة في إصدار النتائج وسرعة إرسالها للنظام الإلكتروني في المستشفى بشكل أوتوماتيكي وسهولة حفظ العيّنات واسترجاعها عند الحاجة إليها، إضافةً إلى ذلك يستقبل المختبر الآلي أعداداً كبيرة من العيّنات في الوقت نفسه، وسرعة استخراج النتائج، ويعد هذا النظام الآلي من أحدث التقنيات في عالم المختبرات والتحاليل الطبية.

كما أن مختبر وبنك الدم في مستشفى جنوب القنفذة يتوافر فيه أحدث التقنيات والتجهيزات المتقدمة، ومنها: جهاز

Real time quantitative PCR Analyzer (COBAS AMPLIPREP-COBAS TAQMAN)، الذي يقوم بعمل التحليل النوعي والكمي للفيروسات مثل الفيروس الكبدي الوبائي (ب)، (ج)، ويعد فحصاً تأكدياً بعد عمل الفحوصات المبدئية، والعد الفيروسي يساعد على تحديد كمية الفيروس ونشاطه في الجسم، وبالتالي تبدأ خطة علاج المريض؛ حيث يخدم وحدة المناظير والكبد في المستشفى، وكذلك يستقبل عيّنات مستشفيات المحافظة.