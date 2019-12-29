بعد الـ38 متحرشاً.. ضبط 60 مخالفاً بالرياض ارتدوا ملابس غير لائقة بينهم 37 امرأة

أيام الخميس والجمعة والسبت.. في إطار تنفيذ الأمن لـ"لائحة المحافظة على الذوق العام"

أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 60 مخالفاً من الجنسين؛ لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية بينهم 23 رجلاً و37 امرأة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 60 مخالفاً؛ 23 رجلاً و37 امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.