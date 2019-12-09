بدء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة

برئاسة خادم الحرمين الشريفين

بدأت منذ قليل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لإقرار الميزانية العامة للدولة، وتؤكد المعلومات أن الإيرادات غير النفطية تواصل نموها حتى تصل الأرقام المستهدفة .

مجلس الوزراء إقرار الميزانية العامة للدولة خادم الحرمين الشريفين

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 04:52 PM

برئاسة خادم الحرمين الشريفين

بدء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بدأت منذ قليل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لإقرار الميزانية العامة للدولة، وتؤكد المعلومات أن الإيرادات غير النفطية تواصل نموها حتى تصل الأرقام المستهدفة .

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مجلس الوزراء إقرار الميزانية العامة للدولة خادم الحرمين الشريفين

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