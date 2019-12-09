بدء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة

برئاسة خادم الحرمين الشريفين

بدأت منذ قليل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لإقرار الميزانية العامة للدولة، وتؤكد المعلومات أن الإيرادات غير النفطية تواصل نموها حتى تصل الأرقام المستهدفة .