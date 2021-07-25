سكان مكة يضحّون بأكثر من 35 ألف رأس ماشية في 4 أيام

إجمالي الإتلافات الجزيئة للمذبوحات بلغت 439 والإتلافات الكلية 68

كشفت أمانة العاصمة المقدسة أن المسالخ التابعة لها استقبلت خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق أكثر من 35 ألف أضحية من الإبل والبقر والغنم.

وأوضحت إدارة المسالخ بالأمانة أن إجمالي عدد المذبوحات من الإبل 945 رأساً ومن البقر 225 رأساً ومن الغنم 34075 رأساً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية 3439 مستفيداً، وإجمالي عدد المذبوحات عبر التطبيقات الذكية 6555 رأساً.

وأشارت إدارة المسالخ بالأمانة إلى أن إجمالي الإتلافات الجزيئة للمذبوحات بلغت 439 والإتلافات الكلية 68، مؤكدةً الاستفادة من خدمة المواعيد والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي متكامل لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين والمقيمين.