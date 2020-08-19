توزيع 20 ألف نسخة من تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة

على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم وعبر المؤتمرات الدولية

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، أكثر من عشرين ألف نسخة قرص مدمج للإصدارات الستة من المرحلة الأولى لمشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم توزيعها على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم، وعبر المؤتمرات الدولية داخل المملكة، وذلك في إطار العناية بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر القرآن الكريم وتفسيره وتعاليمه.

ويعد مشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاريع المهمة التي نفذتها الوزارة أخيراً، لإيصال ما يحتاج إليه الصُّم والبُكْم من القرآن الكريم بأسلوب سهل وميسر، وإيصال ما يشتمل عليه القرآن الكريم من حِكَمٍ وأحكام وعِبَر ومواعظَ، والتركيز على السور التي يكثُر شيوعها وقراءتها في الصلوات، وعلى كل ما تحتاج إليه هذه الفئة في حياتها اليومية، من أحكام وآداب عملية.

كما تتضمن الإصدارات الستة للمشروع تفسير سورة الفاتحة وجزء عمَّ كاملاً، حيث شمل التفسير توضيحاً لمعاني الكلمات في كل سورة مفسرة، ثم التفسير الإجمالي للسورة كاملة، ثم أهم الفوائد والأحكام في فقه الحياة؛ ومن ثم ما يستفاد من السورة.

كما دمجت الإصدارات الستة المذكورة، وأُصدرت في قرص (DVD) واحد، ضمن برنامج تشغيل تلقائي، يشمل نبذة عن المجمع، وعن مركز البحوث الرقمية، وعن أهداف تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة ومنهجه، والنص التفسيري لكل إصدار، ونشرت الإصدارات الستة على موقع مركز البحوث الرقمية على الموقع العالمي (YouTub)، على الرابط الآتي:

https://www.youtube.com/channel/UCOQ7PALuiKdSIGynpdR1FgQ

يُذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة يعكف حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وهي: (التفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة)، ويشمل تفسير آيات مختارة في موضوعات مهمة في العقيدة، وفي الطهارة، وفي الصلاة، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي الأخلاق والآداب.