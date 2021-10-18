عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم 75 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 75 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

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18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 03:31 PM

نفّذوا جولات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم 75 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 75 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

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