إجراءات تنظيمية يتخذها "تعليم الأفلاج" لمتابعة انضباط المدارس

زيارات وتوعية ورصد .. آل مغيرة استعرض تقرير الفصل الأول

ترأس مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ اجتماع اللجنة المركزية للانضباط المدرسي؛ لمتابعة مدارس المحافظة في الاسبوع المقبل.

شهد الاجتماع، الذي حضره مساعدو مدير التعليم وعددٌ من رؤساء الأقسام، استعراض تقرير عمل اللجنة للفصل الأول وإحصائية الحضور، كما تناول الاجتماع آلية عمل المشرفين من خلال أخذ الواقع الفعلي للحضور من خلال زيارة الفصل وتقيد الغياب بشكل مباشر ومتابعة رصد ذلك في نظام نور.

من جهته، أكّد مدير التعليم أهمية غرس قيمة الانضباط؛ حيث تكون حاضرة في أذهان الجميع من خلال التوعية والمتابعة.

يُذكر أن "تعليم الأفلاج" يستعد بحزمة إجراءات تنظيمية لمتابعة الانضباط المدرسي الأسبوع المقبل.