بعد تخفيف قيود "كورونا".. "ميركل" للألمان: توخوا الحذر لتفادي حدوث انتكاسة

أشارت إلى أن النتائج ستظهر خلال أسبوعين

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الألمان بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط في الحرب على فيروس كورونا؛ لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.

وذكرت "ميركل" للصحفيين أن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط، ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.

فيروس كورونا الجديد

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 06:38 PM

أشارت إلى أن النتائج ستظهر خلال أسبوعين

بعد تخفيف قيود "كورونا".. "ميركل" للألمان: توخوا الحذر لتفادي حدوث انتكاسة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الألمان بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط في الحرب على فيروس كورونا؛ لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.

وذكرت "ميركل" للصحفيين أن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط، ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.

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فيروس كورونا الجديد

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