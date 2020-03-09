إسبانيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 25 ضحية

الإصابات 917 حالة.. و"مدريد" المنطقة الأكثر تضرراً

أعلنت إسبانيا، اليوم، تسجيل ثماني وفيات جديدة بسبب فيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ضحية، فيما استمر ارتفاع عدد الإصابات إلى 917 حالة.

ونقل التلفاز الإسباني الرسمي عن السلطات الصحية المحلية في مدريد أنه تم تسجيل ثمان وفيات جديدة في العاصمة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 436 حالة لتكون "مدريد" المنطقة الأكثر تضرراً في إسبانيا.

وأكد أن عدداً من المدارس في إقليمي "بلاد الباسك" الشمالي و"لا ريوجا" أغلقت أبوابها؛ بسبب تشخيص عدد من الإصابات بين طلابها.

ولا تزال وزارة الصحة الإسبانية تحافظ على سيناريو "الاحتواء"، وعدم اتخاذ أي تدابير استثنائية بهذا الشأن.