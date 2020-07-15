الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

الأمانة: خلال 24 ألف جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية خلال أسبوع

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.

أمانة الرياض الرياض

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15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:36 AM

الأمانة: خلال 24 ألف جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية خلال أسبوع

الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.

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