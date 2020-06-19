الولايات المتحدة تسجّل 22,834 إصابة و754 حالة وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس 117,632 حالة وفاة

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,834 إصابة مؤكدة و754 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,155,572 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 117,632 حالة وفاة.