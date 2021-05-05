ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية الفلبين

في اتصال هاتفي ناقشا سبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بالرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.