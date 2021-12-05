مدرب وواعد نادي الشباب واتفاقي وحارس الفيصلي .. الأفضل في نوفمبر

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الشباب، ونجم فريق الاتفاق نعيم السليتي، وحارس نادي الفيصلي أحمد الكسار، وواعد نادي الشباب أيضاً متعب الحربي في حصد جوائز الأفضلية لشهر نوفمبر لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 11, 12, 13.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.