"أنشيلوتي" : نطمح في العودة إلى مدريد بالكأس .. و"كروس" : خصمنا يسعى للثأر

قبل موقعة الريال وبرشلونة في السوبر الإسباني في الرياض

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ،إن فريقه جاهز لمواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية.



وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، في الرياض قائلاً : "أحب هذا النوع من المباريات، ونطمح في تحقيق أول لقب هذا الموسم، والعودة إلى مدريد بكأس البطولة".



وامتدح أنشيلوتي أداء مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، وتوقع أن يقدم مع الفريق الكاتالوني عروضًا قوية في النصف الثاني من الموسم.



من جهة أخرى، قال لاعب وسط الريال، الألماني توني كروس، إن مباراة القمة أمام برشلونة لا تعترف بالفروق في المستوى، مضيفًا أن غريمه سيسعى للثأر للهزيمة 2-1 أمام الريال في الدوري.