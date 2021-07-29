"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.