"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 01:42 PM

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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