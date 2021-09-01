"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنظّم ندوة عن "الإخوان" للتحذير من منهجهم الضال‎‎

أكدت أن دعوة حسن البنا وجماعته هي الباب الخلفي لأهل البدع

نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف، ممثلًا في مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا، مساء أمس، ندوةً بعنوان "الإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم" في جامع السبيعي بمدينة سكاكا، شارك فيها كل من الشيخ الدكتور إبراهيم بن خالد المخلف، والشيخ عمر بن أحمد الأحمد.

وأكد المشاركون في الندوة خطر جماعة الإخوان المسلمين، وبطلان منهجهم، كما بيّنوا أن ذلك المنهج وتلك الدعوة -دعوة حسن البنا وجماعته- هي الباب الخلفي الذي يدخل منه أهل البدع من الفِرَق الضالة لكي يضلوا ويفتنوا أهل السنة والجماعة في دينهم؛ ولذلك فتلك الدعوة ومنذ تأسيسها، كانت معول هدم، وتخريب في دين الإسلام؛ بدليل أنك لا تجد من أحد أفراد مؤسسيها أو مشايخها مَن ينكر على الفِرَق الأخرى الضالة، انحرافهم وضلالهم.

وبيّن المشاركون قدَر العلماء، والتنبيه على عدم الطعن فيهم أو همزهم؛ لأن جماعة الإخوان ومن يسلك فكرهم؛ يطعنون في علماء أهل السنة والجماعة، وفي علماء بلادنا خاصة؛ وذلك لأنهم يحذرون من فكرهم، ومن أهدافهم الخبيثة، ويبيّنون لشباب بلادنا بطلان منهجهم وخبث أفكارهم.

بدوره قدّم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه المستمر لفرع الوزارة بإقامة كافة نشاطاته، وعلى توجيهاته للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، كما قدّم "الدخيل" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وتوجيهاته لإقامة مثل هذه الندوات التي تُعنى بتبيان خطر الجماعات المتطرفة، والفِرَق الضالة.