مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يتفقد إدارتي المساجد والصيانة ببريدة

حثّ على متابعة العمل واستشعار المسؤولية

زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، الشيخ وجب بن علي العتيبي، إدارتي المساجد والصيانة ببريدة، والتقى موظفيهما، وعقد اجتماعاً مطولاً مع مدير ورؤساء الأقسام بالإدارتين، وحثهم على رعاية بيوت الله ومنسوبيها.

وحث "العتيبي" على متابعة ما يلاحظ ويكتب عن المساجد، وذكر أن رعاية بيوت الله وتهيئتها من الأعمال التي يؤجر عليها الموظف إذا استشعر المسؤولية واحتسب عمله لله.

وقال إن الوزارة قائمة بصميم عملها على رعاية المساجد، تهيئة وصيانة واختيار الأكفاء من الأئمة والمؤذنين والخدم ومراقبي المساجد.

وأكد أهمية رقم مركز الاتصال الموحد 1933 وأنه يجب إبرازه لمراجعي الإدارة والإبلاغ عن أي ملاحظة على المساجد ومنسوبيها.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار جولة يقوم بها الشيخ العتيبي، على الإدارات التابعة لفرع الوزارة، لمتابعة سير العمل، وكل ما يخدم بيوت الله والدعوة والدعاة.