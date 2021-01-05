مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"

يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).


وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 02:46 PM

يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"

مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).


وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

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