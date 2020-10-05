﻿"كورونا" ينشر عدواه بين 1824 أردنيًا خلال يوم

أنهى حياة 9 مرضى

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17464 إصابة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و1823 حالة محلية.

وبيّنت أنها سجلت 9 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 52 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة.