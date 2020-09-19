"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان

قالت : تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 01:11 PM

قالت : تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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