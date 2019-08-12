حجاج يمنيون: سنبذل كل ما بوسعنا حتى يحكم الله بيننا وبين الحوثيين البغاة

قالوا: استضافة خادم الحرمين لنا خففت مصابنا من اعتداءات المليشيا

قدّم عدد من الحجاج اليمنيين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرهم وتقديرهم على الضيافة والحفاوة التي وجدوها أثناء قدومهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، ورفعوا شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج والمسلمين في كل مكان في العالم، وللشعب اليمني على وجه الخصوص.

وقال الحاج باسم الصلوي: لامسنا الاستحسان والإعجاب في جميع المجالات ونُقِلَت لنا الصورة الإيجابية والمشرفة عن المملكة من كرم الضيافة من لحظة وصولنا إلى مبيتنا بالمشاعر.

وأضاف أن استضافتهم هذا العام لأداء فريضة الحج، أسهمت في تخفيف أحزانهم وآلامهم من مصاب الاعتداء الحوثي الإرهابي عليهم ومواساتهم مما لحق بهم من جرائم وعدوان تلك المليشيات الإرهابية.

من جانبها، أبدت الحاجة اليمينة لمياء عفاس حسن، ام الشهيد صلاح عبدالقادر، سعادتها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على الجهود التي يوليانها لقاصدي بيت الله الحرام.

وقالت: أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات التي تقدمها في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بلدان العالم.

وقال الحاج اليمني خالد الكربي: قوبلنا بكل حفاوة وكرم ليس له حدود من قبل العاملين والامن والمستقبلين، ونشكركم شكراً جزيلاً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، فنحن لا نستطيع أن نوفي حقكم علينا وما وجدناه من أخوة واحترام إلا بالدعاء.

وأضاف: خادم الحرمين وولي العهد حريصان على المسلمين في العالم، ونحن لن نبخل بدمائنا ودماء أبنائنا وسنضحي بكل ما نملك، وأمن المملكة خط أحمر لا يمكن أن نفرط فيه وسنبذل كل ما بوسعنا حتى يحكم الله بيننا وبين الحوثيين البغاة.