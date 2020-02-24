دورة تدريبية عن "تطبيقات عملية على آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص"

نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالرياض.. اليوم

نظمت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, اليوم في الرياض, دورة تدريبية حول (تطبيقات عملية على آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص) تستمر يومين.

وتناقش الدورة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مفهوم الإتجار بالأشخاص حسب اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول باليرمو والنظام الوطني، وآلية الإحالة الوطنية ومراحلها ودور الجهات المتداخلة في تنفيذها، وكذلك إجراءات الحماية والمساعدة وفقاً للبرتوكول والنظام الوطني والتوجيهات الموصى بها في مجال مساعدة وحماية الضحايا.

واستعرضت الدورة التدريبية تطبيقات عملية على آلية الإحالة الوطنية لحالات دراسية لعاملات المنازل، والاستغلال بالتسول، وعاملات الاستغلال الجنسي، والاستغلال بالعمل.

وتأتي الدورة امتدادًا لجهود المملكة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجرائم. والتي استحدثت آلية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الإتجار بالأشخاص، ويكون لها دور مهم في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الإتجار بالأشخاص.

يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان ستنظم هذه الدورة خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل في كل من الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والقصيم.