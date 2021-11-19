البحرين.. تأهل "الأمن العام للسيارات والدراجات" لتصفيات "دراق ريس" النهائية

أداء مميز من عضو الفريق "مشعل الناصر".. ودعم قيادات "الداخلية" يتواصل

تأهل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية للتصفيات النهائية في سباقات السرعة "دراق ريس" التي تقام على حلبة البحرين الدولية للسباقات، وذلك بعد الأداء المميز لعضو الفريق المتسابق مشعل الناصر.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من دور الأمن العام الريادي وما يضطلع به من مسؤوليات ومهام تلامس عدداً من جوانب المجتمع بشكل عام، ورعاية للمواهب من منسوبي القطاع وإبراز ورفع اسم وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام بالمحافل الرياضية على المستوى الدولي والمحلي، وبدعم ومتابعة من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام ومساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب.