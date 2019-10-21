"الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على جازان .. و"المدني" تحذّر

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.