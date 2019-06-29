"البيت الأبيض" : ترمب ومحمد بن سلمان بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد

قال البيت الأبيض عبر تغريده نشرها بحسابه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وناقشا العدوان الإيراني المتصاعد ويلتزم الزعيمان بالحفاظ على سوق نفط دولية قوية في مواجهة سلوك إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، صباح اليوم على هامش القمة العشرين في أوساكا اليابانية ، وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أن ألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى التعاون بين البلدين خلق فرص عمل كبيرة في أمريكا.