"المغامسي": يُعذر الناس من الذهاب لصلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من انتشار "كورونا"

أكد: كل أدلة الشرع تتضافر على صحة القرار بتأجيل الإذن للمسلمين بدخول البلاد للعمرة والزيارة

أكد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي، أن الناس يُعذرون من الذهاب لصلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فيروس "كورونا"، داعياً إلى التضرع إلى الله -عز وجل- فهو من أعظم ما تُكشف به الكربات.

وقال الشيخ "المغامسي" في ردّه عن حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يخشى من انتشار فيروس "كورونا" فيها، خلال برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة"، والذي يذاع كل سبت على قناة mbc: "لو قُدّر أن شاع هذا المرض في بلد ما وانتشر، وقطعاً إذا كان الشرع قد أعذر الناس حال المطر أن يذهبوا إلى صلاة الجماعة في المسجد، أي لا حاجة أن يذهبوا ويصلوا في المسجد من أجل هذا المطر، وهو الوحل والطين، فمن باب أولى أن يعذر الناس من الذهاب لصلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فيروس "كورونا".

وفي السياق نفسه، أشاد الشيخ "المغامسي" بقرار المملكة العربية السعودية تأجيل الإذن للمسلمين بالدخول إلى البلاد من أجل الحج والعمرة، موضحًا أنه قرار يوافق الشرع قبل أن يوافق الأنظمة، لافتًا إلى أن القرار مبني بناءً صحيحاً على الشرع؛ لأن فيه من درء المفاسد ما لا يخفى على كل عاقل.

واستطرد: "الدول التي انتشر فيها فيروس "كورونا" أمرت مواطنيها بعدم الذهاب للمدارس والجامعات والتجمعات الاقتصادية وغيرها".

وأكد في هذا الصدد أن "دخول الناس من جميع البلدان والدول إلى السعودية من أجل العمرة والزيارة، وطوافهم بالبيت العتيق بمكة المكرمة، وزيارتهم المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة؛ هو أشد عرضة لانتشار مرض "كورونا" من الجامعات والمدراس والمنتديات المالية".

وأضاف: "لذلك قرار الدولة بتعليق السفر السعودية من أجل العمرة والزيارة حكيم بمعنى الكلمة، يؤيده الشرع والطبع والعقل والنقل، وكل أدلة الشرع تتضافر على صحة هذا القرار".