بعد اعترافات مدير بـ"باركليز" لمحكمة بريطانية.. "عمولة حمد بن جاسم" تفتضح

طلبها لتأمين استثمار قطري للبنك خلال أزمته المالية التي أوشكت على إفلاسه

أعلنت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، حسب ما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها اليوم.

ونشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" وقائع محاكمة "باركليز"، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة؛ حيث قال مدير في بنك باركليز للمحكمة إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك".

وتبين أمام المحاكمة التي جرت الأربعاء الماضي، أن مسؤولاً بارزاً في بنك باركليز دفع رسوماً سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.

ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك "باركليز" من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني؛ حيث من المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وتجنب البنك التعرض للإفلاس عام 2008 من خلال توفير أموال من جانب مستثمرين من الشرق الأوسط، فيما يواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون تهماً بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، ودفع أربعة منهم بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة، وقررت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة مالية.