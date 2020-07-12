لجنة التراخيص تطالب الأندية الإيفاء بالمعايير المحلية والآسيوية

عقدت لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، اجتماعاً افتراضياً برئاسة محمد السليم رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

وذلك لمناقشة متطلبات التراخيص للمرحلة المقبلة، وطالبت اللجنة الأندية بسرعة الإيفاء بالمعايير اللازمة للحصول على الرخصة المحلية والآسيوية.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشترط وجود معايير إلزامية منصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من قبله، يجب على الأندية الاستيفاء بها (الرياضية، البنى التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية).

وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2019-2020م لأندية (النصر، الهلال، التعاون، الأهلي، الشباب، الفيصلي، الفتح، الاتفاق، والفيحاء)، وذلك بناءً على استيفائهم المعايير الإلزامية.