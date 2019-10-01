"الشباب" يتأهل لدور الـ 16 بالفوز على "شبيبة الساورة"

في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تأهل فريق الشباب لدور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بهدفين نظيفين سجلهما كلٌ من اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 72 واللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وكانت مباراة الإياب في الرياض قد انتهت بفوز الشباب بهدفين نظيفين علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت أيضًا بفوز النادي السعودي في الجزائر بثلاثة أهداف لهدف.

هذا وسينتظر الشباب قرعة تحديد مباريات دور الـ 16.