21 تحت الصفر.. الصقيع في بطرسبورغ يحطم رقماً قياسياً منذ 128 عاماً

أقل بمقدار 0.4 درجة مما كان عليه في مثل هذا اليوم من عام 1893م

كشف خبير في مركز "فوبوس" للطقس والأرصاد الجوية، أن الصقيع في بطرسبورغ حطم الرقم القياسي لعام 1893، حيث اقتربت درجة حرارة الجو من 21 درجة تحت الصفر.

وقال ميخائيل ليوس؛ كبير المختصين بالمركز: "لم تشهد المدينة مثل هذا الصقيع منذ 128 عاماً! تم اليوم في بطرسبورغ تسجيل رقم قياسي يومي للحد الأدنى من درجة حرارة الهواء. انخفضت درجة الحرارة في المدينة إلى -20.9 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.4 درجة مما كان عليه في مثل هذا اليوم من عام 1893".

وذكر الخبير ـوفق روسيا اليوم-، أنه تم في القرن الحادي والعشرين، تسجيل أرقام قياسية مفاجئة في درجات الحرارة ببطرسبورغ مرتين فقط (14 يوليو 2015 و3 يناير 2002).

وقال ليوس: "من الطبيعي أن تكون هذه الليلة هي الأبرد منذ بداية الشتاء الحالي، وآخر مرة تم تسجيل مثل هذا الصقيع في بطرسبورغ كانت في 25 يناير 2019".