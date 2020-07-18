12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348

عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095

سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.