بـ73,705.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ45 مليون حالة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد الوفيات 741,566.
فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 741,566
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد الوفيات 741,566.