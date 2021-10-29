بـ73,705.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ45 مليون حالة

فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 741,566

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73,705 إصابات ‏جديدة و1,091 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,759,230، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 741,566.‏