آل جابر: اليمنيون سيواجهون مَن يعمل لتحقيق أجندة طهران مهما كانت التحديات

قال: قيادة المملكة والإمارات عازمون على إعادة الأمن والاستقرار لأراضيه كافة

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر؛ أن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يؤكّد روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك على إعادة الأمن والاستقرار؛ ليس لجنوب اليمن فقطـ بل لأراضيه كافة.

وأضاف في تغريدات متتالية، صباح اليوم، عبر "تويتر": اليمنيون قادرون بدعم إخوتهم في "التحالف" على معالجة أيّ اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني، أما مَن يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية، وسنكون صفاً واحداً إلى جانبهم.

واختتم بقوله: تسعى قيادة وحكومة المملكة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره.