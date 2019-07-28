الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

يُصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم الغد بالمسجد الحرام

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 09:30 PM

يُصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم الغد بالمسجد الحرام

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

37 41,030

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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