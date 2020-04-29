محافظ المجاردة يشارك رجال الأمن الإفطار ميدانيًا أثناء تنفيذ منع التجول

وقف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا

وقف محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، أمس الأول الاثنين على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حيث قام "ابن دلبوح" بجولات ميدانية على الأحياء السكنية بمحافظة المجاردة وكان برفقته مدير شرطة المجاردة العقيد محمد بن مشبب العدواني ورئيس بلدية المجاردة عائض بن إبراهيم المحجاني للتأكد من تطبيق منع التجول ووجود النقاط الأمنية الكافية ووجود الإجراءات الاحترازية.

وأقامت المحافظة بحضور محافظ المجاردة وجبة إفطار لرجال الأمن بالميدان، حيث تم إقامة إفطار بالنقطة الرئيسة كما تم توزيع وجبة الإفطار لبقية رجال الأمن في النقاط الأخرى بالمحافظة.

وقدم محافظ المجاردة شكره لرجال الأمن وللعاملين بالميدان على الجهود المبذولة التي يقومون بها كما شدد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.