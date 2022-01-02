بعد 3 أيام من وعد أمير الباحة.. الانتهاء من المرحلة الأولى بتجهيز أكشاك البائعين بـ"سوق الخميس"

كمواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم

بعد ثلاثة أيام من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء أكشاك للبائعين لحمايتهم من التقلبات الجوية، بعدما اطلع على أوضاعهم خلال جولته المفاجئة لسوق الخميس بمدينة الباحة، فقد تم إنشاء عدد من الأكشاك لتسليمها للباعة، وتعتبر مواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم.



وعبر عدد من البائعين عن سرورهم بلقاء أمير منطقة الباحة، وتفقد أحوالهم والتوجيه لهم بإنشاء الأكشاك التي تحميهم من الأمطار في موسم الشتاء، شاكرين له هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قبل ولاة أمرنا، داعين الله عز وجل أن يحفظ لنا بلدنا وقادتنا، وأن يديم عز هذا الوطن المعطاء.



وكانت "سبق" نشرت عن الزيارة المفاجئة يوم الخميس الماضي في حينها بعنوان "فيديو.. أمير الباحة لباعة سوق الخميس: نشتري كل بضاعتكم ونجهز لكم الأكشاك".